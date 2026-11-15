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Huancané: Gas nacional sube hasta S/ 21 y preocupa a amas de casa

Ambos combustibles registraron incrementos cercanos al 37 %, mientras se desconocen las causas del alza y si continuarán subiendo

Freed Guerra
Freed Guerra 15/11/2026
gas nacional Primax

Precio del gas en Huancané subió hasta S/ 21: el balón Primax llegó a S/ 77 y el boliviano a S/ 48, afectando a las familias

Foto: Difusión

Las amas de casa de Huancané están preocupadas por el incremento del gas, que subió hasta S/ 21 en la localidad desde hace varios días atrás.

El gas nacional Primax pasó de S/ 56 a S/ 77, un alza de S/ 21 en Huancané.

Vecinos declaran que el gas boliviano también subió pasando de S/ 35 a S/ 48, un incremento de S/ 13 más que antes.

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Alza del gas inquieta a las familias

La diferencia entre ambos tipos de gas también es notoria: el gas nacional cuesta S/ 29 más que el boliviano tras el alza (S/ 77 frente a S/ 48).

En términos porcentuales, ambos tipos de gas subieron cerca de 37% en la localidad, según el cálculo, 37.5% el nacional y 37.1% el boliviano.

Hasta ahora no se conocen las causas del alza ni si el precio seguirá subiendo, y las amas de casa de Huancané mantienen su preocupación.

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Etiquetas:
Freed Guerra
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