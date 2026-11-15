Huancané: Gas nacional sube hasta S/ 21 y preocupa a amas de casa

Las amas de casa de Huancané están preocupadas por el incremento del gas, que subió hasta S/ 21 en la localidad desde hace varios días atrás.
El gas nacional Primax pasó de S/ 56 a S/ 77, un alza de S/ 21 en Huancané.
Vecinos declaran que el gas boliviano también subió pasando de S/ 35 a S/ 48, un incremento de S/ 13 más que antes.
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Alza del gas inquieta a las familias
La diferencia entre ambos tipos de gas también es notoria: el gas nacional cuesta S/ 29 más que el boliviano tras el alza (S/ 77 frente a S/ 48).
En términos porcentuales, ambos tipos de gas subieron cerca de 37% en la localidad, según el cálculo, 37.5% el nacional y 37.1% el boliviano.
Hasta ahora no se conocen las causas del alza ni si el precio seguirá subiendo, y las amas de casa de Huancané mantienen su preocupación.
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