Papa León XIV incomoda al poder con mensajes suaves pero firmes en Perú

El papa León XIV incomodó a sectores de poder en Perú con mensajes suaves, pero contundentes, afirmó el párroco de la iglesia Pueblo de Dios de Juliaca, padre Luis Zambrano Rojas. El sacerdote destacó su valentía al viajar a América Latina después de una operación y mantener la línea de Francisco en la doctrina social de la Iglesia.

En entrevista con Razón Libre de Red Pachamama, Zambrano señaló que el pontífice utiliza un lenguaje sencillo y cercano. Habla sobre la doctrina de la Iglesia, comparte recuerdos e incluso hace referencias al ceviche, pero también lanza mensajes directos que pueden incomodar a quienes ejercen el poder.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, recordó el sacerdote sobre una de las expresiones del Papa en su visita a Argentina. A su juicio, este mensaje fue un golpe directo a los sectores de poder que anteponen los intereses económicos a las necesidades de las personas.

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Cercanía, valentía y fidelidad a la doctrina social

El padre Zambrano consideró que, durante el cónclave, existía el riesgo de elegir a un Papa conservador. Sin embargo, destacó que León XIV mantiene la apertura impulsada por Francisco, aunque con un estilo más prudente y una disposición al diálogo, sin dejar de lado a los sectores conservadores.

También resaltó su cercanía con la gente, una característica que, según dijo, aprendió de su experiencia entre los latinoamericanos y peruanos. Asimismo, valoró su decisión de viajar pese a su reciente operación. Reconoció que él no habría asumido ese riesgo, pero expresó su confianza en que el pontífice saldrá airoso de la visita.

Sobre sus diferencias con el presidente estadounidense Donald Trump, el sacerdote recordó que, cuando este se burló del Papa por sus llamados a la paz y su rechazo a la guerra, León XIV habría respondido: “Yo no sigo a ningún presidente, yo sigo a Jesucristo”. Para Zambrano, se trata de una frase sencilla, pero de gran firmeza.

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Tensión política y la espera de los familiares

El sacerdote explicó que el Papa llega como jefe de Estado y es recibido con grandes muestras de afecto. Sin embargo, cada gobierno que lo recibe participa en la organización de la visita, la seguridad y el financiamiento. En ese contexto, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados para intentar influir en el desarrollo de sus actividades.

Según Zambrano, el Gobierno habría colocado a determinadas personas en espacios vinculados a la organización de la visita, entre ellas los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, así como el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, a quien calificó de ultraconservador.

Indicó que todavía no está confirmado un encuentro del Papa con los familiares de las personas asesinadas durante las protestas en Juliaca. No obstante, señaló que la comisión encabezada por Raúl, que continúa impulsando esta solicitud, ya se encuentra en Cusco para concretar la reunión que, según afirmó, fue prometida por el cardenal Castillo.