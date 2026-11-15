Cajamarca: Gran multitud de fieles recibieron al papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba

En medio de muestras de fe, emoción y fervor religioso, una multitud de fieles se congregó en Santa Cruz de Succhabamba para recibir al papa León XIV y participar de la celebración de la Santa Misa, protagonizando un momento de profunda devoción para la comunidad católica.

Desde tempranas horas, numerosos creyentes llegaron para expresar su cariño y entusiasmo, participando de este significativo acontecimiento religioso que reunió a familias, autoridades y miembros de la comunidad.

La recepción estuvo marcada por expresiones de alegría, oraciones y muestras de unidad. Los fieles participaron con gran fervor en la celebración eucarística, reflejando la importancia de la fe católica y la tradición religiosa que caracteriza a los pueblos de Cajamarca.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::