Papa León XIV en Cusco entregará la histórica Rosa de Oro a la Virgen de Belén en Sacsayhuaman

El Papa León XIV entregará la condecoración de la histórica Rosa de Oro a la Santísima Virgen Reyna de Belén, venerada imagen por la comunidad católica y patrona jurada del Cusco. La ceremonia central tendrá lugar durante una misa pastoral oficiada por el sumo pontifice en la explanada del complejo arqueológico de Sacsayhuamán, en su visita pastoral del domingo 15 de noviembre de 2026.

La Red de Medios Regionales del Perú, a través de Cusco Post en el programa Centrífugos de Canal YA, conversó en primicia con Alex Orellana, vicepresidente de la hermandad patronal de la Virgen de Belen bajo la organizadora del evento católico. El directivo confirmó el cumplimiento del cronograma oficial de preparación litúrgica y detalló que las delegaciones religiosas culminan los preparativos logísticos para recibir al sumo pontífice en la capital imperial.

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Preparativos en Cusco para la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén en Sacsayhuaman

Alex Orellana contó que, desde los primeros días de noviembre, los fieles católicos del Cusco celebraron concurridas misas de acción de gracias en la sede parroquial de Belén, ubicada en el distrito de Santiago. Posteriormente, la efigie fue trasladada el 8 de noviembre hacia el templo de San Francisco, que se ubica en el centro de la ciudad imperial, para el novenario comunitario.

Luego, la imagen ingresó al monasterio de Santa Clara para su arreglo ceremonial bajo la custodia de las religiosas Clarisas. Las madres de clausura colocan las alhajas tradicionales y preparan el ajuar de la Virgen de Belén de Cusco para presentarse ante el Papa León.

La patrona católica estrenará un sayal y manto bordados con emblemas especiales para este acontecimiento eclesial. La indumentaria llevará los mismos colores litúrgicos del sudario asignado al Señor de los Temblores que también participará de una ceremonia con el Papa en la Catedral de Cusco.

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Historia y distinciones pontificias de la patrona jurada

Según relató Alex Orellana, las crónicas históricas confirman que la escultura arribó al territorio cusqueño en 1559 para encabezar las tareas de evangelización del sur andino. Posteriormente, el Papa Pío XI delegó en monseñor Pascual Farfán de los Godos la coronación pontificia de la efigie el 8 de diciembre de 1933.

El mandatario peruano de ese entonces, Luis Sánchez Cerro, fungió como padrino oficial de la consagración donando un manto para la imagen, tradicional atuendo que la hermandad conserva como histórico y permanece reservado para festividades de gran relevancia.

Además, cada Corpus Christie, la efigie recorre la ciudad sobre un imponente anda virreinal de madera que está cubierta con láminas de fina plata traídas desde las minas de Potosí (Bolivia).

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Este 2026, el reconocimiento de la Rosa de Oro, sitúa a la imagen de la Virgen de Belén de Cusco dentro de las advocaciones marianas distinguidas a nivel mundial. La Rosa de Oro premia el arraigo multisecular de la fe católica entre los fieles de la región.

En su actual gira pastoral por el territorio peruano, el pontífice también coronó a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Chiclayo y de la Diócesis de Chiclayo, en el atrio de la Catedral de Santa María de Chiclayo del departamento de Lambayeque.

Igualmente, la feligresía nacional evoca la coronación de la Virgen de la Puerta en Otuzco (Trujillo – La Libertad), realizada en el año 2018. Aquel hito que continuó el legado del Papa Juan Pablo II, quien coronó en 1985 a la Virgen del Carmen en Cusco y de Chapi en Arequipa.

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Gran expectativa por la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén en Sacsayhuaman

La Policía Nacional del Perú desplegó personal de Seguridad del Estado para supervisar y resguardar los perímetros viales y peatonales en la ciudad que conducirán a la multitud hacia la gran explanada del parque de Sacsayhuamán. Además, las autoridades locales habilitaron pantallas gigantes en plazas céntricas para transmitir los actos litúrgicos programados.

De este modo, la comunidad católica cusqueña celebrará con júbilo este homenaje eclesiástico, pues la Rosa de Oro reconoce cuatro siglos devocionales en Cusco. «Es un reconocimiento que se da a las advocaciones cuando acreditan un auténtico legado histórico», enfatizó Orellana e hizo una reflexión final: «El mejor legado es que cuando el Papa se vaya seamos un poco mejores en todo».

Definitivamente, la presencia del pontífice renovará la esperanza de las familias católicas cusqueñas dentro de un marco de profunda solemnidad y tradición cristiana.

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https://youtu.be/_tKTBNS8R6o

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post