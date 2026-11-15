Arequipa: Castilla alista nueva edición del Festival del Camarón para impulsar turismo y gastronomía en el valle de Majes

La provincia de Castilla se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Camarón de Aplao. Una actividad que busca promover la gastronomía, el turismo y los productos emblemáticos del valle de Majes. El evento se realizará los días 21 y 22 de noviembre en la explanada del Río Majes y espera congregar a visitantes de diferentes puntos de Arequipa.

La presentación de la actividad se realizó en la ciudad de Arequipa con la participación de autoridades provinciales, representantes del sector gastronómico y promotores turísticos. Durante el anuncio, los organizadores destacaron que la festividad busca fortalecer la identidad culinaria de la provincia y generar movimiento económico para restaurantes y pequeños negocios vinculados al turismo.

[relacionada relacionada=»https://elbuho.pe/2026/11/arequipa-festival-del-chancho-ofrecera-platos-desde-s-15-en-mercado-san-camilo/»]

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Precios regulados y apuesta por la sostenibilidad del recurso

El alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor Alatrista, informó que en la edición 2026 del festival participarán 22 restaurantes y 14 bodegas productoras de vino y pisco. Además, anunció que el público podrá encontrar 32 variedades de platos elaborados a base de camarón, entre ellos el tradicional Sargento de Camarón, ceviche de camarón y tortilla de camarón. Respecto a los precios, señaló que se estableció un costo referencial desde S/ 40 por plato, con el objetivo de evitar incrementos excesivos y garantizar tarifas accesibles para los asistentes.

Por otro lado, la autoridad destacó que la municipalidad viene impulsando acciones para contribuir a la sostenibilidad del recurso. En ese sentido, indicó que se realizó la siembra de más de medio millón de larvas de camarón, medida que, según explicó, ha permitido mantener una población suficiente para el desarrollo de la actividad gastronómica y turística. Asimismo, precisó que a partir de enero se respetará la veda establecida para la especie, con el fin de asegurar su conservación y reproducción.

El festival se enmarca en los esfuerzos de diversas provincias arequipeñas por fortalecer su oferta turística mediante actividades culturales y gastronómicas. En el caso de Castilla, la apuesta continúa centrada en el camarón, recurso que durante décadas ha estado ligado a la identidad del valle de Majes y que sigue siendo uno de los principales atractivos para visitantes y comensales que llegan a la zona.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho