Junín: Orihuela suma a Franco Vidal en medio de cuestionamientos a su gestión (VIDEO)

PASÓ EN EL Perú | Fernando Orihuela, candidato de Podemos Perú al Gobierno Regional de Junín, selló una alianza política con Franco Vidal, alcalde de Ate, durante recorridos por Selva Central. Vidal ofreció aportar su equipo técnico y convertirse en asesor regional en una eventual gestión, con propuestas para salud, educación, transporte y agricultura.
La alianza ocurre mientras la Municipalidad de Ate enfrenta cuestionamientos de Contraloría por S/34,9 millones destinados a actividades y un perjuicio económico detectado de S/61.500. El órgano de control recomendó denunciar ante Fiscalía Anticorrupción los hechos observados, mientras todavía no se precisan las responsabilidades que asumiría Vidal en Junín.
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