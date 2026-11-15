Dengue en Huánuco: niña de 7 años muere y región supera los 1.300 casos (VIDEO)

PASÓ EN EL Perú | Una niña de siete años murió por complicaciones del dengue en Tingo María, mientras Huánuco ya registra 1358 casos y crece la preocupación sanitaria regional. En Aucayacu, durante los últimos siete días, las brigadas fumigaron el 65% de viviendas programadas, pero enfrentaron resistencia de algunos vecinos a la fumigación sanitaria.
El Hospital de Tingo María atiende a 16 pacientes confirmados, cinco probables y prepara un área especializada para casos graves de dengue con vigilancia continua. Las autoridades piden evitar automedicación, permitir fumigaciones y eliminar agua acumulada para frenar al zancudo transmisor, además de buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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