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Puno: Año escolar continuará hasta diciembre, pese a posibles riesgos climáticos

La posible incidencia del fenómeno de El Niño será evaluada en las unidades educativas, mientras la DREP exhorta a transportistas a respetar a escolares

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 16/11/2026
Año escolar continuará hasta diciembre

Clases escolares en Puno culminarán el 18 de diciembre, informó Félix Rodríguez; DREP evalúa riesgos climáticos en 14 UGEL para proteger a estudiantes

Foto: JAC

El director regional de Educación de Puno (DREP), Félix Rodríguez Quispe, informó que el año escolar continuará desarrollándose de acuerdo con el calendario establecido y que las clases culminarán el viernes 18 de diciembre, siempre que no se presenten situaciones que obliguen a modificar la programación.

La autoridad educativa explicó que actualmente se mantiene la planificación escolar prevista, pese a las dificultades y situaciones de riesgo que podrían registrarse en otras regiones del país, por lo que no se contempla, por el momento, adelantar la culminación de las actividades académicas.

Sin embargo, Rodríguez Quispe indicó que la región se encuentra en un proceso de evaluación para conocer las condiciones de las 14 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), considerando los posibles efectos del fenómeno de El Niño y otros riesgos que podrían afectar el desarrollo de las clases.

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Educación evaluará posibles riesgos climáticos

El funcionario precisó que, si durante las evaluaciones se identifican situaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes o interrumpir las actividades escolares, se tomarán las decisiones correspondientes de manera oportuna, priorizando la continuidad del servicio educativo.

«Se tiene que cumplir el calendario escolar en favor de los estudiantes», manifestó el director regional, al ser consultado sobre la posibilidad de modificar las fechas establecidas para finalizar el presente año académico.

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Finalmente, reiteró que las clases continuarán hasta diciembre, tal como establece la programación oficial, siempre que no se presenten circunstancias que justifiquen algún cambio, mientras tanto, también fue consultado sobre los reportes de incremento del pasaje escolar y presuntos abusos en el servicio de transporte e hizo un llamado a los transportistas a no maltratar a los escolares.

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