Ofertarán empleos formales en Juliaca durante feria laboral del 27 de noviembre

La directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Carmen Choquehuanca Calsina, anunció la realización del tercer encuentro empresarial en Juliaca durante diciembre, actividad que reunirá a pequeños, micro, medianos y grandes empresarios, además de emprendedores interesados en fortalecer sus negocios y explorar nuevos mercados.

La funcionaria explicó que esta tercera edición incluirá nuevos temas de capacitación y podría contar con ponentes de nivel internacional, además de desarrollar una dinámica similar a una rueda de negocios, con el objetivo de generar oportunidades comerciales y promover nuevos emprendimientos.

Según detalló, el primer encuentro empresarial estuvo enfocado en el uso de herramientas digitales y la inteligencia artificial, mientras que la segunda edición abordó temas de importación y exportación, orientados a facilitar el ingreso de empresarios puneños a mercados internacionales.

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Juliaca también tendrá una feria laboral

Por otro lado, la directora anunció que el próximo 27 de noviembre se realizará la tercera feria laboral en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Miguel, en Juliaca, donde se espera generar nuevas oportunidades de trabajo formal para la población.

Choquehuanca recordó que en la segunda feria laboral se ofertaron 500 puestos de trabajo formales, con participación de empresas internacionales, nacionales, regionales y locales, cuyos puestos fueron debidamente detallados para los postulantes.

Finalmente, destacó que los encuentros empresariales son completamente gratuitos y requieren únicamente la inscripción de los participantes, además señaló que existe una buena respuesta de los empresarios, quienes solicitan mayor frecuencia, por lo que planteó que en futuras gestiones se desarrollen al menos seis encuentros empresariales cada año.