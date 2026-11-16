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Policía captura a cuatro integrantes de “Los Choclitos” que mantenían secuestrada a mujer en Sandia

Los detenidos afrontan un requerimiento de prisión preventiva en Juliaca, mientras la Policía continúa las diligencias para identificar a otros involucrados

Ivan Coari
Ivan Coari 16/11/2026
Policía captura a cuatro integrantes de Los Choclitos

Secuestro en Sandia: Policía captura a cuatro sospechosos por el rapto de Mayeli Quea, rescatada en Yanacocha; otros cuatro implicados siguen prófugos

Foto: Difusión

Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Choclitos de Pacaysuizo” terminaron capturados tras varios días de investigación policial por el secuestro de Mayeli Quea Huaquisto, una joven que fue rescatada en condiciones de deshidratación y desorientación en el sector de Yanacocha, en Alto Inambari, provincia de Sandia.

El secuestro ocurrió el pasado 23 de enero, aproximadamente a las 21:15 horas, y después de intensas labores de búsqueda e inteligencia, agentes del AREINCRI de Azángaro ubicaron a la víctima el 27 de enero, aunque sus captores escaparon al advertir la presencia policial.

Las investigaciones y la revisión de cámaras de videovigilancia permitieron identificar a los sospechosos, el 29 de enero cayó Y. A. Q. Ch. (19), alias “El Nene”, cerca del Mirador de Sandia, mientras que ese mismo día fueron intervenidos L. N. Y. C. (21), alias “La Madrina”, y F. C. Q. (22), alias “Alfonso”.

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La operación continuó hasta el 31 de enero, cuando los agentes capturaron a D. Ch. A. (20), alias “El Orejas”, quien se convirtió en el cuarto detenido, además, los otros dos intervenidos se desplazaban en una camioneta gris de placa A6T-920, vehículo que habría sido utilizado durante el secuestro.

Sin embargo, el caso todavía no está cerrado, pues las diligencias policiales señalan que existirían otros cuatro presuntos implicados que aún permanecen pendientes de captura, por lo que los investigadores buscan establecer la participación de cada sospechoso y reconstruir las circunstancias del delito.

Actualmente, los cuatro detenidos permanecen en las instalaciones del AREINCRI de Azángaro y afrontan un requerimiento de prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juliaca, mientras continúan las investigaciones para determinar sus responsabilidades, pues todos mantienen su condición de investigados.

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