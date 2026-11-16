Reino Unido indultará de manera automática a mujeres condenadas por abortos ilegales

El gobierno del Reino Unido anunció que el lunes serán indultadas de forma automática las mujeres condenadas por interrumpir ilegalmente sus embarazos según una ley de la época victoriana, incluidas algunas ya fallecidas.

La medida llega tras la votación del año pasado, que despenalizó el aborto al derogar una sección de una norma de 1861, y la norma Crime and Policing Act, vigente desde este año, excluye cargos penales en cualquier etapa.

La diputada laborista Tonia Antoniazzi, quien presentó la enmienda, afirmó: “Este trauma no puede borrarse”, y recordó que mujeres sospechosas de abortar ilegalmente eran arrastradas de las camas de hospital a las celdas policiales.

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Opositores, beneficiarias y defensores de la medida

Sin embargo, los grupos antiaborto se opusieron a la medida y argumentaron que abriría la puerta al aborto a demanda en cualquier etapa del embarazo, es decir, sin límite de semanas.

Las mujeres que recibieron una advertencia policial formal también quedarán indultadas, es decir, perdonadas oficialmente; a las arrestadas o investigadas por interrumpir su embarazo se les borrarán esos datos de sus antecedentes penales, sin que deban presentar solicitud.

Por su parte, la directora ejecutiva del British Pregnancy Advisory Service, Heidi Stewart, sostuvo que ningún indulto puede deshacer la angustia y el trauma que sufrieron estas mujeres, aunque el cambio representa “un paso importante hacia la justicia”.

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Antecedentes judiciales y lo que sigue

Según la diputada, la policía investigó a más de 100 mujeres por presuntos abortos ilegales en los cinco años previos a la votación, entre ellas algunas que sufrieron abortos espontáneos y partos de bebés sin vida.

La ley cambió tras casos de alto perfil, como el de Carla Foster, condenada en 2023 a más de dos años de prisión por inducirse un aborto cerca del octavo mes, y un tribunal de apelación la liberó un mes después.

Por lo pronto, el gobierno no precisó cuántas mujeres serán beneficiadas, y el indulto empezará a aplicarse desde este lunes.