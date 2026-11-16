Dos menores resultaron heridos tras despiste de vehículo en Juliaca-Puno

Dos menores de edad terminaron heridos tras un despiste vehicular registrado la mañana de este domingo 15 de noviembre en la carretera Juliaca-Puno, a la altura de la sede del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), donde una unidad perdió el control y terminó fuera de la calzada.

El accidente generó una alerta de emergencia que movilizó a los efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 53 de San Román, quienes llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo y asegurar la zona, afortunadamente, el hecho no dejó víctimas mortales.

Los dos menores recibieron atención prehospitalaria en el mismo lugar del accidente y posteriormente fueron trasladados a un establecimiento de salud cercano, donde debían pasar por una evaluación médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

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Según la información preliminar, la unidad habría perdido el control por circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, provocando que terminara fuera de la carretera, mientras tanto, las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo se produjo el despiste.

El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos en las carreteras de la región, especialmente ante situaciones en las que los conductores pierden el control de sus unidades, por lo que se espera que las investigaciones permitan determinar las causas exactas de este hecho.

Por el momento, no se reportaron fallecidos y la atención se concentra en la recuperación de los dos menores heridos, quienes fueron evacuados para recibir atención médica especializada tras el accidente ocurrido en la vía Juliaca-Puno.