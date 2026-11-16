Puno: Maestra sabia andina pronostica una campaña agrícola regular por el fenómeno El Niño

La campaña agrícola en la región Puno tendrá un comportamiento regular, con posibles lluvias intensas entre diciembre y marzo, según el pronóstico de los señaleros andinos que sigue Isabel Gómez Ajahuana, maestra sabia andina del distrito de Acora, quien recomendó a los agricultores tomar precauciones para proteger sus cultivos.

La conocedora explicó que sus pronósticos se basan en la observación de plantas y animales, además de las señales que aparecen durante determinadas fechas festivas, como San José, cuyos comportamientos permiten anticipar las condiciones de las diferentes etapas de siembra.

Según detalló, las señales observadas durante las vísperas y los días de San José indican que la primera siembra no tendrá resultados óptimos por la presencia de heladas, mientras que la segunda sería regular; sin embargo, las lluvias registradas durante la última etapa anuncian mejores condiciones para la siembra final.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Recomiendan adaptar cultivos a cada zona

Frente a este panorama, Gómez recomendó a los productores elegir terrenos abrigados para sembrar y tomar precauciones ante las lluvias que podrían presentarse con mayor intensidad durante diciembre, enero, febrero y marzo, especialmente en las zonas de pampa.

Asimismo, sugirió utilizar variedades de semillas precoces y resistentes, además de construir camellones más anchos para los cultivos de papa en terrenos planos, con el propósito de soportar el exceso de humedad y los periodos de veranillo que podrían afectar la producción.

En tanto, la maestra sabia precisó que no existe un pronóstico general para toda la región, debido a que las condiciones varían según los pisos ecológicos y los microclimas, por lo que recomendó a las familias de las zonas altas, medias y cercanas al lago Titicaca tomar decisiones de acuerdo con las señales naturales de sus respectivos territorios.