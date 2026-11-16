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ODPE Puno publica lista de miembros de mesa para la Segunda Elección Regional

a jornada de capacitación del domingo 29 de noviembre da derecho a un día de descanso remunerado no compensable

Carlos Roque
Carlos Roque 16/11/2026
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La ODPE Puno publicó la lista de miembros de mesa, titulares y suplentes, para la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el 6 de diciembre

Foto: Difusión

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Puno publicó el domingo 15 de noviembre la lista de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el próximo 6 de diciembre en Puno.

Se trata de los mismos ciudadanos sorteados el pasado 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, cuya lista se colocó en el frontis de la sede de la ODPE, en instituciones públicas y lugares de mayor concurrencia.

El jefe de la ODPE Puno, Lucio Pisfil Caicedo, recordó que cada mesa cuenta con tres titulares y seis suplentes, pero solo tres ciudadanos ejercerán como presidente, secretario y tercer miembro, y todos deberán presentarse a las 6:00 a. m.

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Beneficios, excusas y plazos para los ciudadanos

Además, quienes participen en la jornada masiva de capacitación del domingo 29 de noviembre tendrán un día de descanso remunerado no compensable, y quienes cumplan efectivamente la función recibirán S/ 165 de compensación económica.

Según la Resolución Jefatural 000168-2026-JN/ONPE, las excusas y justificaciones aprobadas en las ERM 2026 siguen vigentes, y las nuevas excusas tendrán cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la proclamación de la Primera Elección Regional por el JNE.

Las justificaciones por inasistencia a la instalación podrán presentarse ante la ONPE hasta el lunes 30 de noviembre, mientras que quien no asista o se niegue a ejercer el cargo pagará una multa de S/ 275.

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