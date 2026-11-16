ODPE Puno publica lista de miembros de mesa para la Segunda Elección Regional

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Puno publicó el domingo 15 de noviembre la lista de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el próximo 6 de diciembre en Puno.

Se trata de los mismos ciudadanos sorteados el pasado 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, cuya lista se colocó en el frontis de la sede de la ODPE, en instituciones públicas y lugares de mayor concurrencia.

El jefe de la ODPE Puno, Lucio Pisfil Caicedo, recordó que cada mesa cuenta con tres titulares y seis suplentes, pero solo tres ciudadanos ejercerán como presidente, secretario y tercer miembro, y todos deberán presentarse a las 6:00 a. m.

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Beneficios, excusas y plazos para los ciudadanos

Además, quienes participen en la jornada masiva de capacitación del domingo 29 de noviembre tendrán un día de descanso remunerado no compensable, y quienes cumplan efectivamente la función recibirán S/ 165 de compensación económica.

Según la Resolución Jefatural 000168-2026-JN/ONPE, las excusas y justificaciones aprobadas en las ERM 2026 siguen vigentes, y las nuevas excusas tendrán cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la proclamación de la Primera Elección Regional por el JNE.

Las justificaciones por inasistencia a la instalación podrán presentarse ante la ONPE hasta el lunes 30 de noviembre, mientras que quien no asista o se niegue a ejercer el cargo pagará una multa de S/ 275.