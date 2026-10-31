Comunidad de Ayrumas Carumas denuncia a su alcalde por usar camioneta municipal para fines familiares y proselitismo

El alcalde del centro poblado de Ayrumas Carumas, Hermógenes Flores Mamani, enfrenta una denuncia colectiva por el presunto uso indebido de una camioneta Toyota Hilux de placa EGT-897, donada a dicha institución por el ministerio de la producción en 2025, la cual estaría destinada presuntamente a fines familiares y proselitismo político.

La acusación sostiene que Flores Mamani presuntamente utiliza el vehículo municipal para trasladar a su esposa e hija en actividades particulares, según versiones recogidas por la población del lugar, dichos reclamos se habrían dado en la última reunión con la autoridad.

Dichas afirmaciones, quedan expuestas por una fotografía que evidenciaría que la camioneta hace un servicio particular, ya que, en los meses de abril y mayo, según nuestras fuentes la camioneta habría cargado ladrillos en una concurrida avenida del distrito de Ilave, lo que confirmaría el presunto desvío del patrimonio público hacia beneficio privado.

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Según la fuente, el vehículo aguardaba para dirigirse al sector Imata, domicilio del alcalde en Ayrumas Carumas. Durante abril y mayo, la autoridad habría hecho construir su vivienda. El traslado de materiales de construcción en la unidad municipal constituiría una presunta irregularidad administrativa que agrava su situación.

Los denunciantes también señalaron que la camioneta se habría utilizado para viajar varias veces al centro poblado de Quelca, donde Flores Mamani postula en la presente coyuntura electoral. Dicha acción vulneraría las normas de neutralidad electoral vigentes y configuraría un presunto peculado de uso según el artículo 388 del Código Penal.

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Al reclamarle sobre el uso indebido, el alcalde no habría respondido que la camioneta se la entregaron a él y que nadie debería reclamar. Su actitud la habría tomado en una reunión donde la población le entregó este asunto, según la versión recogida por los denunciantes.

Respecto a la procedencia del vehículo, el documento del 13 de noviembre del 2025 con resolución número 000098-2025-SANIPES/0A del Ministerio de la Producción acreditaría una transferencia mediante donativo. En ese momento, Hermógenes Flores Mamani ejercía como alcalde del centro poblado de Ayrumas Carumas, lo que vincularía la custodia del bien a su gestión.

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Otra denuncia se develo en pleno proceso electoral, el alcalde participaría como candidato sin haber presentado licencia. La Ley 28440, en su artículo 10, establece que no pueden ser candidatos los alcaldes y regidores que no hayan solicitado licencia 30 días antes de las elecciones. Flores Mamani asegura haber solicitado el permiso, pero no habría evidenciado documentación alguna que acredite su versión.

Un video grabado por un ciudadano mostraría al alcalde ingresando libremente a la municipalidad de Ayrumas Carumas en esta semana. Fue increpado por no presentar su licencia o permiso para participar en la coyuntura política, lo que pondría en riesgo la validez de su candidatura ante el organismo electoral competente.

En sus descargos, Hermógenes Flores Mamani, aseguró que todas estas acusaciones obedecen a una contra campaña de sus adversarios políticos y que todo lo imputado es falso, solo admitiendo que el vehículo 4×4 está en sus manos y lo guarda en su garaje, asegurando su inocencia.

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