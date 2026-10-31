Organizan concurso de disfraces de mascotas por fiestas de Halloween

La Asociación Civil Vida y Patitas de Juliaca organiza un concurso de disfraces para mascotas este 31 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para atender a perros, gatos y otros animales rescatados que se encuentran en situación vulnerable, la actividad se realizará en la plaza Zarumilla y busca reunir a las familias junto a sus engreídos en una jornada de diversión y solidaridad.
El concurso permitirá que las mascotas participen con disfraces libres o alusivos a Halloween, los organizadores precisaron que pueden inscribirse perros, gatos, conejos, hámsteres y otros animales domésticos, además, aclararon que los jueces evaluarán exclusivamente los disfraces de las mascotas y no la vestimenta de sus propietarios.
La inscripción tendrá un costo de 5 soles y los participantes podrán acceder a premios en distintas categorías, entre ellos una silla gamer, gracias al apoyo de empresas y tiendas auspiciadoras que se sumaron a la iniciativa, las inscripciones estarán abiertas hasta el mismo día del evento.
La representante de Vida y Patitas explicó que el dinero recaudado permitirá cubrir las deudas por atenciones veterinarias de los animales rescatados, pues algunas clínicas brindan facilidades de pago a la asociación, “estamos haciendo este concurso para poder pagar todas las atenciones médicas que han recibido los perritos y los gatitos”, señaló, al destacar la importancia de la colaboración ciudadana.
El concurso de disfraces se desarrollará el 31 de octubre, a las 2:00 p. m., en la plaza Zarumilla de Juliaca, la asociación invitó a las familias a preparar los disfraces de sus mascotas y participar de esta actividad que busca combinar la diversión con el apoyo a los animales en situación vulnerable.
Las personas interesadas pueden inscribir a sus mascotas mediante el número 951 056 655, correspondiente a Elizabeth Gutiérrez, o realizar el pago de inscripción a través de Yape al 924 550 585, a nombre de Bety Ordóñez, Vida y Patitas recordó que cada participación contribuirá a continuar con los rescates, tratamientos, baños y esterilizaciones de animales que necesitan ayuda.