Senamhi fija diciembre y enero como meses críticos para Puno por el fenómeno “El Niño”

Grinia Ávalos pidió prepararse ante la irregularidad de las precipitaciones; históricamente, las lluvias disminuyeron entre 60 % y 80 % durante eventos similares

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 31/10/2026
Senamhi fija diciembre y enero como meses críticos

Senamhi advierte que El Niño podría reducir las lluvias en Puno durante diciembre y enero, elevando el riesgo de sequías y escasez de agua

Foto: JAC

Los meses de diciembre y enero serían los más críticos para la región Puno debido a los efectos del fenómeno El Niño, que podría generar lluvias irregulares y periodos de escasez de agua, aumentando el riesgo de sequías. Así lo advirtió Grinia Jesús Avalos Roldán, jefa nacional del Senamhi, durante la presentación del proyecto ENANDES, donde explicó que es necesario tomar previsiones ante los posibles cambios en las condiciones climáticas.

En ese periodo, el fenómeno El Niño llegará a su máxima expresión y se considera extraordinario para el Perú, pues todo el Pacífico tropical ecuatorial está caliente, lo que genera irregularidad de lluvias y probable periodo seco, explicó Avalos.

Ante esa cuenta regresiva, Avalos Roldán pidió preparación: “Estemos preparados para una mejor gestión del recurso hídrico, porque es muy probable que esa irregularidad de las lluvias se acentúe en los próximos meses”.

Antecedentes, vulnerabilidad y preparación comunitaria

Históricamente, con cada Niño de esa magnitud, las lluvias en Puno fluctuaron entre 60 y 80% menos, pero el escenario más dramático ocurrió en 1983, cuando las precipitaciones se redujeron casi al 100%, según Avalos.

Además, mientras el sur conserva un conocimiento empírico sistematizado de generación en generación, las ciudades de la vertiente occidental, sobrepobladas y mal planificadas, elevaron su vulnerabilidad, y lluvias no necesariamente intensas pueden generar impactos, según el Senamhi.

Finalmente, el director del Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, detalló que, todos los lunes a las 6:00 de la tarde, se integran pronósticos técnicos y ancestrales en un diálogo intercultural de una hora, mientras las comunidades construyen cochas ante la escasez hídrica.

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