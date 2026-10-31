Imprudencia al volante: violento despiste de combi de servicio urbano deja varios heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la ciudad de Juliaca, luego de que una combi de transporte público de la línea 33 se despistara e impactara violentamente contra un poste de alumbrado público, dejando a varios pasajeros heridos, el hecho ocurrió en la salida a Puno, a la altura del óvalo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV).

La unidad de color blanco, con placa de rodaje X1U-757, era conducida por Lázaro Cabana Mamani, de 46 años, quien aparentemente perdió el control del vehículo por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, tras el impacto, varios ocupantes quedaron afectados y necesitaron asistencia inmediata.

Entre los afectados figuran dos adolescentes de 17 años, identificados con las iniciales C. A. Q. y D. C. C., además de Emerson Coronel y Luz Zamata Huayapa, ambos de 21 años, así como un niño de 8 años, identificado con las iniciales B. A. Q., quienes resultaron heridos tras el accidente.

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Agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román acudió rápidamente al lugar para auxiliar a los pasajeros y colaborar en su traslado al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde fueron llevados para recibir atención médica.

El accidente generó la movilización de varias unidades de Serenazgo, mientras los heridos recibían asistencia médica, las circunstancias del despiste y posterior choque contra el poste serán materia de las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Las autoridades competentes deberán determinar las causas del accidente y establecer si existieron responsabilidades por parte del conductor o algún otro factor relacionado con el siniestro, mientras tanto, se espera conocer la evolución del estado de salud de los pasajeros afectados.

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