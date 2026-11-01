Crecimiento de la economía peruana no se traduce necesariamente en mejora para los hogares

El crecimiento de la economía peruana no se traduce necesariamente en una mejora para los hogares, explicó la docente de economía de la Universidad de Lima Rosa Luz Durán, en medio de las presiones sobre los precios, riesgos climáticos e incertidumbre internacional.

La especialista detalló que el Observatorio Económico Financiero y Social de la Facultad de Economía proyecta un crecimiento aproximado de 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), algo menor al que se registra para cerrar este año, en un escenario relativamente favorable.

La docente Rosa Luz Durán advirtió que el crecimiento sería de 2 % si el fenómeno de El Niño se prolonga hasta el final del año siguiente o si empeoran las condiciones internacionales, un escenario de menor avance para la economía peruana.

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Lo que el PBI no muestra

La economista Durán explicó que el PBI muestra una visión agregada del crecimiento y no indica por sí solo cómo evolucionan los ingresos laborales, la informalidad o la calidad del empleo, factores que pesan en el nivel de vida de los hogares.

La docente precisó que la experiencia de los hogares cambia según la ubicación geográfica y los riesgos de cada sector económico, y anticipa golpes diferentes para cada hogar el próximo año, que podrían aminorarse con programas de ayuda a la actividad económica.

Durán confirmó que ya se percibe el aumento de precios y que seguirá creciendo en los próximos meses, sobre todo en la costa norte; precisó que esas presiones, de contexto climático, durarán cierto tiempo y no definen necesariamente una inflación sostenida.

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Informalidad: el reto que El Niño agrava

Sobre la suspensión perfecta (medida anunciada por el gobierno para empresas que no pueden mantener a su personal trabajando), Durán precisó que alcanzará sobre todo a empresas formales y dejará definitivamente desprotegido a un sector grande por la elevada informalidad del país.

La docente Durán advirtió que la informalidad puede aumentar a raíz de El Niño: ante la falta de acceso a créditos o una necesidad urgente sin solución inmediata, lo primero es pasar a una actividad informal, con grandes consecuencias para el crecimiento.

Para que los beneficios del crecimiento lleguen a las familias, Durán planteó mejorar la calidad del empleo, asegurar que las empresas, incluidas las pequeñas y micro, aumenten su productividad y crear incentivos para que la formalidad no se vea como una desventaja.

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