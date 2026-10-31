Disputa histórica sobre la fundación de Puno dio origen a la celebración del 04 de noviembre

Una disputa entre intelectuales y políticos en 1922 sobre la fecha de celebración de Puno motivó al municipio a convocar un concurso para determinar el origen de esta conmemoración, según explicó el docente universitario, historiador e investigador Mario Hurtado Chávez, sobre el 04 de noviembre, fecha festiva de la ciudad.

En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Hurtado Chávez señaló que el estudiante universitario Emilio Romero Padilla, autor de la monografía del departamento, propuso celebrar el centenario de su creación el 26 de abril, fecha del decreto emitido por el protector José de San Martín en 1822.

Sin embargo, el diputado regional Pineda Arce rechazó esa propuesta en el diario El Siglo, porque el gobierno español todavía seguía en funciones. En su lugar, planteó el 29 de diciembre de 1824, aunque, según el historiador, la primera disposición “todo quedó en el papel no más”.

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Del debate de 1824 a la búsqueda del fundador

La segunda fecha se sustentaba en que, el 29 de diciembre de 1824, el gobernador Garate, quien estaba a cargo de la intendencia, entregó el gobierno al prefecto de Puno. Este hecho marcó el fin del dominio español en la ciudad.

Ante la controversia, las autoridades decidieron organizar un concurso para determinar la fecha de fundación de Puno. La iniciativa buscaba esclarecer las distintas versiones históricas, pues muchos habitantes consideraban que el fundador de la ciudad había sido José Salcedo.

Hurtado Chávez también recordó que la comisión científica española, integrada por Ulloa, constató que los puneños aún recordaban el juicio contra los Salcedo como si hubiera ocurrido recientemente, pese a que habían transcurrido alrededor de 50 años desde aquellos acontecimientos, hacia 1714.

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Abusos coloniales y el cerco a Puno

Para comprender este contexto, el historiador explicó que el sistema de encomiendas, establecido desde 1523, encargaba a los españoles la administración de territorios y el cobro de tributos. Posteriormente, las intendencias y los corregimientos buscaron fortalecer el control de la administración colonial y limitar los abusos.

En ese periodo, el padre Bartolomé de las Casas denunció, según Hurtado Chávez, que los encomenderos cobraban “lo que querían”, sin respetar una tarifa establecida. Aunque el rey dispuso la supresión de las encomiendas, los corregidores y el cobro de diezmos dieron lugar a nuevos abusos.

Finalmente, el historiador relacionó estos antecedentes con los acontecimientos de 1780. Tras el levantamiento de Túpac Amaru en Cusco, Diego Cristóbal y Túpac Catari sitiaron Puno. Según la versión expuesta por Hurtado Chávez, la procesión de la Virgen de la Candelaria provocó la retirada de los sitiadores, un episodio ocurrido el 4 de noviembre que forma parte de la memoria histórica de la ciudad.

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