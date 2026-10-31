ONPE orienta elecciones en 13 municipalidades provinciales de Puno para elegir alcaldes y regidores de los centros poblados

La jornada electoral será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.; cada centro poblado elegirá un alcalde y cinco regidores mediante voto de ciudadanos empadronados

Alberto Alejo
Alberto Alejo 31/10/2026
ONPE orienta elecciones en 13 municipalidades provinciales de Puno

Trece municipalidades provinciales de Puno desarrollan elecciones en centros poblados este 1 de noviembre para elegir alcaldes y regidores con asistencia técnica de la ONPE

Foto: Difusión

Las 13 municipalidades provinciales de la región de Puno realizarán mañana 1 de noviembre elecciones en centros poblados, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, informó Sili Benavente Espinoza, gestora de la ONPE, para elegir alcaldes y regidores.

La organización corresponde a las municipalidades provinciales y sus comités electorales; la ONPE brinda asistencia técnica y logística, mediante materiales y orientación para el desarrollo de los comicios.

La gestora de la ONPE en Puno, Sili Benavente Espinoza, afirmó que las municipalidades solicitaron apoyo; “Les hemos prestado ánforas, cabinas y tampones, y ya tienen todo previsto para la jornada”, declaró.

Benavente explicó que el Reniec elabora los padrones electorales y los entrega a las municipalidades para distribuirlos entre los comités electorales; solo votarán quienes figuren en el padrón.

La representante precisó que las municipalidades determinarán las posibles multas por inasistencia, según sus propias disposiciones; las sanciones no dependen de la ONPE, sino de las normas municipales aplicables.

Las 13 municipalidades provinciales solicitaron asistencia técnica para organizar las elecciones; la ONPE facilitó materiales electorales, mientras las autoridades locales y los comités asumirán la conducción del proceso.

Los ciudadanos deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad para emitir su voto; cada centro poblado elegirá a un alcalde y cinco regidores, según explicó Benavente.

La gestora electoral exhortó a la población a revisar las propuestas de los candidatos antes de sufragar; la decisión de los electores definirá las nuevas autoridades locales.

“Que elijan bien y se informen sobre las propuestas y los proyectos”, manifestó Benavente; la representante destacó la importancia del voto para elegir a quienes dirigirán los centros poblados.

La ONPE participa con asistencia técnica y logística, pero no organiza directamente los comicios; la responsabilidad recae en las municipalidades provinciales y sus comités electorales, conforme a lo informado.

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Alberto Alejo

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