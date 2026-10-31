Lula frena el avance de la ultraderecha y fortalece el bloque BRICS, sostiene analista internacional

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil representa un freno al avance global de la ultraderecha y fortalece a los BRICS, sostuvo el periodista, analista internacional y docente universitario Ramiro Escobar, quien destacó que Lula logró remontar los resultados de la primera vuelta mediante una estrategia que combinó el trabajo digital con la movilización en las calles.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que la campaña, impulsada por un diputado de Rede, creó el grupo de WhatsApp «Ejército de Lula», que pasó de 50.000 a casi 10 millones de integrantes. Esta herramienta permitió ampliar la difusión de mensajes y movilizar, principalmente, al electorado joven.

«Fue una estrategia bastante fina, bastante diseñada para voltear el marcador», afirmó el analista. Según explicó, la campaña se centró en mostrar los errores del candidato Flavio Bolsonaro, sin recurrir a ataques deliberados contra su figura.

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Un freno a la ola de Trump

Escobar señaló que Brasil, por su peso como potencia regional y global, evitó incorporarse al denominado «Escudo de las Américas», una iniciativa que Donald Trump habría fortalecido con Bolsonaro en el poder. En contraste, sostuvo que Perú, con Fuerza Popular alineada a esa corriente, forma parte del avance de la derecha.

Asimismo, consideró que la influencia política de Trump enfrenta dificultades en distintos escenarios internacionales. Mencionó la derrota electoral de Aleksandar Vučić en Serbia, las dificultades de Benjamin Netanyahu para formar gobierno en Israel y el escenario adverso para los republicanos ante las elecciones legislativas del martes.

En el ámbito regional, destacó que los mandatarios de Ecuador, Paraguay y Colombia saludaron de inmediato el triunfo de Lula. Para el analista, estas reacciones reflejan el peso político y la influencia del líder brasileño en América Latina.

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BRICS y desafío para la izquierda

También resaltó la importancia de Brasil en el fortalecimiento de los BRICS, bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que constituye un polo de poder alternativo a la hegemonía estadounidense. Consideró que la continuidad de Lula en el poder podría dar un nuevo impulso a esta alianza internacional.

«Lula es tan hábil políticamente, tiene tanta experiencia, es un viejo animal político», expresó el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No obstante, advirtió que el bloque enfrenta desafíos, entre ellos la cercanía del primer ministro indio, Narendra Modi, con Donald Trump.

Escobar sostuvo que la izquierda, incluida la peruana, debe aprender de sus errores de gestión, fortalecer su propuesta ideológica, evitar los escándalos de corrupción y, sobre todo, conectar con las necesidades económicas y sociales de la ciudadanía.

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