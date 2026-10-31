ONPE aclara que no organiza elecciones de centros poblados y delimita su apoyo técnico

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que no organiza las elecciones de alcaldes y regidores de centros poblados, previstas para el domingo 1 de noviembre, pues su participación se limita a brindar asistencia técnica a 160 municipalidades provinciales.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales apoyó la revisión de normas, inscripción de candidaturas, diseño de cédulas y actas, además de conformar mesas; también facilitó ánforas, cabinas y capacitación electoral.
En su comunicado del 31 de octubre, la ONPE sostuvo que las municipalidades provinciales y sus comités electorales asumen la conducción de los comicios; el organismo aclaró que su asistencia no tiene carácter vinculante.
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La ONPE explicó que los centros poblados no constituyen instancias autónomas, porque dependen de las municipalidades provinciales donde se ubican; por ello, estas entidades organizan y conducen las elecciones.
El organismo electoral indicó que la legislación vigente asigna a las municipalidades provinciales y a los comités electorales la toma de decisiones y la ejecución del proceso; también les corresponde determinar los resultados.
La asistencia técnica alcanzó a 160 municipalidades provinciales que solicitaron apoyo; el comunicado no precisó el costo de la intervención, ni detalló la cantidad de centros poblados involucrados en cada jurisdicción.
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