SAMU Puno atiende emergencias las 24 horas en Halloween

El SAMU Puno, de la Diresa Puno y del Ministerio de Salud, se mantiene en alerta permanente las 24 horas durante Halloween para atender cualquier emergencia de forma rápida, segura y gratuita en Puno.
Los profesionales del servicio están listos para responder mientras la población celebra, y piden llamar de inmediato al 942847482 ante accidentes de tránsito, como choques, atropellos, volcaduras o caídas de moto.
El servicio también atiende emergencias por parto, como trabajo de parto, sangrado en el embarazo o parto inminente, y otras urgencias como desmayos, convulsiones o dificultad para respirar.
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Otras urgencias y recomendaciones para la fiesta
La lista incluye dolor fuerte en el pecho, intoxicaciones por sustancias, quemaduras, caídas graves, heridos y personas inconscientes, y el SAMU insiste: “No esperes”.
Para celebrar con responsabilidad, el SAMU pide no manejar si se bebe, acompañar siempre a los niños y revisar sus dulces; además recordó que “una llamada a tiempo puede salvar una vida”.
El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, por lo que quienes presencien o sufran una emergencia deben marcar 942 847 482 sin esperar, pues el SAMU Puno afirma: “Tu seguridad también es nuestra prioridad”.
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