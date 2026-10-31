SAMU Puno atiende emergencias las 24 horas en Halloween

El servicio de la Diresa y el Minsa atenderá accidentes, intoxicaciones, partos y otras urgencias; recomienda evitar conducir bajo efectos del alcohol

Freed Guerra
Freed Guerra 31/10/2026
SAMU Puno atiende emergencias

SAMU Puno activa atención gratuita las 24 horas durante Halloween y habilita el 942 847 482 para atender accidentes y emergencias médicas

Foto: Difusión

El SAMU Puno, de la Diresa Puno y del Ministerio de Salud, se mantiene en alerta permanente las 24 horas durante Halloween para atender cualquier emergencia de forma rápida, segura y gratuita en Puno.

Los profesionales del servicio están listos para responder mientras la población celebra, y piden llamar de inmediato al 942847482 ante accidentes de tránsito, como choques, atropellos, volcaduras o caídas de moto.

El servicio también atiende emergencias por parto, como trabajo de parto, sangrado en el embarazo o parto inminente, y otras urgencias como desmayos, convulsiones o dificultad para respirar.

Otras urgencias y recomendaciones para la fiesta

La lista incluye dolor fuerte en el pecho, intoxicaciones por sustancias, quemaduras, caídas graves, heridos y personas inconscientes, y el SAMU insiste: “No esperes”.

Para celebrar con responsabilidad, el SAMU pide no manejar si se bebe, acompañar siempre a los niños y revisar sus dulces; además recordó que “una llamada a tiempo puede salvar una vida”.

El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, por lo que quienes presencien o sufran una emergencia deben marcar 942 847 482 sin esperar, pues el SAMU Puno afirma: “Tu seguridad también es nuestra prioridad”.

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Freed Guerra

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