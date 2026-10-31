Macusani: Usuarios rechazan a empresa que subió pasaje a 18 soles

Pese al compromiso de mantener la tarifa incluso en fechas especiales, la empresa justificó el incremento por el alza del combustible y generó malestar

Freed Guerra
Freed Guerra 31/10/2026
Usuarios rechazan a empresa que subió pasaje

Usuarios de Macusani denuncian que una empresa elevó los pasajes de S/ 15 a S/ 17 y S/ 18, incumpliendo el acuerdo y afectando a pasajeros

Foto: Difusión/Referencial

Usuarios de Macusani rechazaron que una empresa de transporte les cobrara entre 17 y 18 soles el último viernes, pese a que esta misma les había ofrecido cobrar solo 15 soles antes de abordar las unidades.

Según los usuarios, la empresa aseguró que mantendría los 15 soles aunque hubieran ocasiones especiales como elecciones o fiestas patronales, pero este viernes los conductores los sorprendieron con un repentino cobro de 17 a 18 soles.

Los usuarios exigen el retiro de la empresa

Molestos, los usuarios piden que la empresa se retire de la ciudad de Macusani y califican de “una vergüenza” el incumplimiento del compromiso asumido.

Los usuarios, que hicieron petitorios y “tanto escándalo” para pagar lo mismo que otras empresas, afirman ahora que “regresamos a lo mismo” pese a sus reclamos.

La empresa justifica el cobro con el reciente aumento del combustible, pero los usuarios insisten en que el acuerdo no admitía excepciones de ningún tipo.

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