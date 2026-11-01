La disponibilidad de gas natural de Camisea se redujo a la mitad en diez años; el recurso genera el 40 % de la electricidad del país y abastece a hogares, industrias y vehículos, con impacto directo en el bolsillo de los peruanos.
Camisea se encontró en 1985 y, según el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el país no volvió a hallar un yacimiento importante en más de 40 años; sostuvo que debe haber otros yacimientos y que hallarlos no será fácil.
El exviceministro de Energía Pedro Gamio sostuvo que el gas natural, más que una fuente de energía, es un alivio para el bolsillo de las familias peruanas y un escudo de protección que también ayudó al transporte en la ciudad de Lima.
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Cuánto cuesta perder el gas natural
Según Macroconsult, una casa que usa gas natural para cocinar, calentar agua y secar ropa puede ahorrar más de S/ 2000 al año, y en el transporte un taxista puede ahorrar más de S/ 20 600 frente a otros combustibles.
Herrera Descalzi advirtió que reemplazar el gas por diésel para generar electricidad podría multiplicar el costo por 10: el megavatio hora cuesta unos 30 dólares con gas y hasta 300 con diésel; un hogar paga 120 soles en su recibo de luz.
La paralización de la producción en marzo por la rotura del ducto de Camisea golpeó la producción y el bolsillo de los peruanos; un usuario consultado en el informe afirma que el balón de gas pasó de 30 a 85 soles.
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Masificación pendiente y falta de inversión
Según el Censo Nacional 2025, solo 110 de los 1893 distritos acceden al gas natural; en el Cusco, donde se extrae el gas de Camisea, el gobernador regional Werner Salcedo reclama que la masificación acumula más de una década de retraso.
El ministro de Energía y Minas Guillermo Shinno plantea que en cinco años las 24 regiones tengan distribución de gas, incluso con redes pequeñas, y que se incremente la reserva con más exploración en Camisea y la puesta en valor de Candamo.
La vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía María Julia Aybar sostuvo que el país dejó de ser competitivo y que atraer inversión exige contratos estables, regalías competitivas y plazos razonables para pozos de 200 millones de dólares.
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