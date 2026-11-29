El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, seguirá en el cargo tras la votación del 27 de noviembre, que ganó con 122 votos a favor y 24 en contra.
La asamblea mantuvo a Quispe y a su junta directiva para evitar cambios que afecten la organización de la Candelaria 2027, cinco días después del fallido lanzamiento en el Estadio Nacional de Lima, el 22 de noviembre.
Tras pedir disculpas por la fallida presentación, Quispe atribuyó parte de los problemas a la productora Sound Music encargada de gestionar permisos y mencionó exigencias económicas que impidieron concretar el evento.
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Piden explicaciones y rendición de cuentas
Un planteamiento público tras la votación pregunta si se evaluaron las responsabilidades por el lanzamiento y si se presentó un informe sobre la organización, ante ello sostuvo que “Puno merece respeto”.
El mismo planteamiento pregunta si se escuchó a los conjuntos folclóricos y si la ratificación responde a una evaluación de gestión o a un respaldo dirigencial, y pide “transparencia, rendición de cuentas”. Así mismo hizo el compromiso de mejorar.
La asamblea también acordó realizar recién este domingo 29 de noviembre el desfile institucional por el aniversario de la declaratoria de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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Aniversario sin eco
El viernes 27, el aniversario de la declaratoria se recordó con una misa de reducida asistencia que pasó desapercibida ante la población puneña.
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