El licenciado Luis Alberto Salvador Pilco, especialista en el sector turismo, afirmó que a 12 años de la declaratoria de la UNESCO la Candelaria necesita orden y presupuesto, y que “ya no necesita más presentaciones” en Lima.

La fiesta, declarada patrimonio de la nación en 2003 y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el 27 de noviembre de 2014, ahora mueve una economía que beneficia a hoteles, agencias y restaurantes, sobre todo en enero y febrero.

Tras la declaratoria, dijo, las autoridades dejaron de lado lo importante, pues la fiesta, la música y la coreografía pasaron adelante, y las danzas autóctonas, que merecen mayor apoyo, quedaron rezagadas.

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Presentaciones en Lima y falta de presupuesto

Sobre el fallido lanzamiento en Lima, en el del Estadio Nacional, Salvador Pilco opinó que Puno debe cuidar la fiesta y no insistir en promocionarla fuera, porque a esos actos solo van quienes ya la conocen.

Para Salvador Pilco, el presupuesto es la base e indicó que el de cultura en los gobiernos regionales es “paupérrimo”, y cree que el comité de salvaguarda, que preside el Gobierno Regional, no tiene fondos ni atendió la fiesta.

Salvador Pilco dijo que no escuchó a los candidatos a gobernador hablar de cultura ni de turismo, y advirtió que, sin recursos, “todo va a caer en un papel”, aunque conjuntos y municipalidad sostienen la fiesta.

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Qué propone para el futuro

Para el futuro, propone “ordenar un poco la casa” y buscar la autenticidad, el origen de la veneración en el pueblo, pues los viajeros de hoy quieren conocer su cultura y conversar con la gente.