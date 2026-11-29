Todo apunta a que los congresistas aliados de los mineros informales han decidido encarpetar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) del Poder Ejecutivo y priorizar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2030.

El experto de V&C Analistas, Dante Vera, consideró que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ha centrado todas sus fuerzas en presionar a la Comisión de Energía y Minas y al pleno de la Cámara de Diputados para extender el registro por sexta vez. Dijo que calculan que Juntos por el Perú (JPP) puede articular una mayoría para conseguir esa prórroga, a pesar de los cuatro diputados disidentes de Cajamarca.

Y es que, cuando faltan menos de 40 días para que venza el plazo de vigencia del Reinfo y menos de tres semanas para que el Congreso entre en receso, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, confirmó que este grupo de trabajo rechazó “tajantemente” el proyecto de Ley MAPE del Poder Ejecutivo. Pero las críticas por insistir en una nueva ampliación mientras postergaban el debate de la propuesta de Ley MAPE, forzaron a Paredes a anunciar que la comisión debatirá la Ley MAPE este 1 de diciembre. Pero en el Congreso hay voces dispuestas a prolongar el Reinfo.

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Actualmente existen cuatro proyectos de ley, presentados por congresistas de Juntos por el Perú y Ahora Nación, que plantean extender el proceso de formalización hasta diciembre de 2028, 2029 o 2030. Aunque difieren en plazos y condiciones, todas quieren evitar el cierre del registro este 31 de diciembre. No se descarta que sean discutidos en Energía y Minas y, eventualmente, pasen al pleno para su debate y aprobación.

A esa sesión será invitado un representante del gremio de informales. Mientras tanto, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2026), el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y del Senado, Miki Torres, mostraron posiciones opuestas. Reto evitó pronunciarse sobre si debe cerrarse definitivamente el Reinfo este 31 de diciembre y aprobar la Ley MAPE, por lo que recibió pifias de los empresarios. “Estoy abocado más que todo al fenómeno de El Niño, pero regresando voy a ver esto de la ley MAPE”, respondió. Torres, en cambio, advirtió que en la Cámara Baja hay votos para la ampliación del Reinfo, pero que en el Senado se puede modificar esa medida.

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