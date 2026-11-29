Tras participar recientemente en el evento mundial The 50 Best Restaurant que tuvo sede en Lima, y después de representar al Perú este año en Italia; la cocinera y CEO del restaurante sostenible Nuna Raymi en Cusco, nos cuenta sus perspectivas y el mensaje que lleva a estos espacios de relevancia internacional desde el ombligo del mundo.

¿Cómo te fue en el World Best Restaurants y que significó esta experiencia para ti?

Definitivamente: sorprendente el haber podido estar allí con chefs, colegas, que están haciendo un trabajo magnífico a nivel internacional y nacional. Me llena de mucho entusiasmo y compromiso para seguir llevando un mensaje enfocado en sostener nuestras tradiciones y a las familias agroproductoras, guardianes de semillas, con comercio justo para una gastronomía sostenible, no solamente para cada territorio sino para el mundo entero. Me reafirmo en que la sostenibilidad debe entenderse como una oportunidad y no como una obligación.

Estar en este importante evento ha contribuido a validar el trabajo que llevamos haciendo sobre la protección de biodiversidad, la importancia de poner en valor el conocimiento y las prácticas ancestrales, así como también los cuidados por el planeta y la mitigación del impacto ambiental. Definitivamente vamos a seguir por este camino y estamos muy contentos por estar haciéndolo bien colectivamente, en comunidad, y seguir desarrollando proyectos conjuntamente con pueblos originarios y comunidades nativas altoandinas y amazónicas.

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¿Cuál es tu visión sobre el trabajo que realizan las mujeres en la gastronomía?

Las mujeres debemos recordar que somos seres transformadores, así como la tierra que da la semilla y el fruto. Cuando llevamos la gastronomía a cada mesa, más allá de solo crear un plato, hacemos eso: transformar. Hay representantes mujeres en nuestro país que cada vez están siendo más visibles desde cada región y articulando esfuerzos desde sus territorios para seguir contribuyendo a dejar la cocina peruana en alto ante los ojos del mundo. Eso debe ser motivo de orgullo e inspiración para seguir preservando este oficio.

Seguir haciendo comunidad. Aplaudo el gran trabajo que viene haciendo Gastón Acurio, y el legado que nos deja; la creatividad en innovación de Pía León y Virgilio Martínez; la mantención de la tradición viva que nos trae Mónica Huerta; la gran sinergia y hospitalidad de Cindy Reátegui y Aldo Yaranga; así como el gran trabajo de articulación gastronómica entre chefs, periodistas, escritores, antropólogos, biólogos, investigadores, ONGs, universidades e institutos y todos los líderes gastronómicos que en conjunto siguen descentralizando la gastronomía, así como PROMPERU y el gran trabajo en fortalecer y hacer crecer la marca Perú para acompañarnos en los sueños de muchos peruanos.

En Cusco nosotros tenemos las puertas abiertas para seguir compartiendo, sumar esfuerzos y ser un espacio abierto de colaboración junto a nuestros guardianes de semillas, con mucho respeto por la agricultura regenerativa. Estoy segura que no hay gastronomía auténtica e innovación, sin agricultura sostenible, ofreciendo así una vida digna a quienes la protegen. A través de los espacios a nivel nacional e internacional de los que puedo ser parte, tienen mi compromiso para seguir fortaleciendo el modelo gastronómico regenerativo y continuar impulsando una alimentación buena, limpia y justa.

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