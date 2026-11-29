Un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar, con el jirón 7 de Junio, dejó personas heridas frente al cuartel Manco Cápac, en la ciudad de Puno, donde intervinieron servicios de emergencia y la Policía Nacional.

Uno de los autos de color rojo, de marca Toyota, tiene la parte delantera muy dañada, con el capó deformado, el parachoques desprendido, un faro quebrado evidenciando los daños materiales.

El segundo auto, presenta el costado hundido, con la puerta trasera y el guardabarro trasero abollados, mientras que su parte delantera no muestra daños visibles, mostrando la fuerza con que impactaron los vehículos.

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Conductor, atención a heridos y actuación policial

Como consecuencia del hecho, el vehículo de placa de rodaje V91-341 terminó empotrado contra las rejas de un jardín y, según la información preliminar, su conductor se encontraría en aparente estado de ebriedad, dato que deberá confirmarse con el dosaje etílico.

El personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió al lugar, auxilió a los heridos y los trasladó a un hospital de la ciudad de Puno para que reciban atención médica.

Por su parte, efectivos policiales también llegaron a la zona para constatar lo ocurrido e iniciar las diligencias que permitan determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.