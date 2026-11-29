Un total de 28 armas de fuego fueron incautadas en La Libertad durante operativos de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). El hecho más relevante se registró en Trujillo, donde una empresa de seguridad privada operaba sin contar con una resolución vigente y tenía bajo su custodia 12 armas de fuego.

La intervención se realizó en las instalaciones de Inversiones y Servicios JJ Security S. A. C., durante una inspección inopinada. La irregularidad detectada pone en cuestión los controles sobre las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada, especialmente en una región donde la delincuencia y el uso de armas de fuego representan una seria amenaza para la población.

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A estas incautaciones se sumaron otras 14 armas internadas el 25 de noviembre: dos escopetas, nueve pistolas y tres revólveres. Asimismo, el 26 de noviembre, durante una visita vinculada al empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de uso civil en el distrito de Virú, se incautaron una escopeta y una pistola.

La Sucamec también internó un arma de fabricación casera por disposición del Ministerio Público y retiró una pistola y una carabina nuevas de un establecimiento comercializador. Los operativos se desarrollaron en el marco del Comando Unificado, con el objetivo de evitar que armamento bajo control legal termine en manos de organizaciones criminales. Sin embargo, el caso de Trujillo deja una pregunta necesaria: ¿cómo una empresa de seguridad puede mantener armas bajo su custodia sin contar con una resolución vigente?

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