Una filtración cerca de un tomacorriente, un desagüe obstruido o una cobertura mal asegurada pueden convertirse en un peligro frente a las lluvias. En Perú, un estudio actualizado del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, identificó 209 distritos de 22 departamentos en riesgo muy alto por inundaciones ante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Estos concentran más de 7,9 millones de personas y 2,315,202 viviendas expuestas, lo que evidencia el valor de tomar medidas de prevención.

“Una casa puede presentar problemas que pasan inadvertidos durante los meses secos, como una unión suelta en el techo, humedad junto al cableado o una canaleta que ya no evacúa el agua. La revisión debe servir para decidir qué requiere mantenimiento y qué necesita una evaluación profesional. Esperar a que las lluvias se intensifiquen reduce el margen para actuar de forma segura”, señala Julio Alpaca, docente de Seguridad y Prevención de Riesgos de Cibertec.

En ese sentido, el especialista recomienda revisar cinco puntos de la vivienda antes de que se intensifique la temporada de lluvias:

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Techos y coberturas. Desde un lugar seguro, identifica filtraciones previas, piezas sueltas, deterioro y zonas donde se acumula agua. Revisa también las uniones y fijaciones de las coberturas ligeras. Si necesitas acceder al techo o realizar reparaciones en altura, recurre a personal capacitado; evita subir cuando la superficie esté mojada o improvisar apoyos para alcanzarla. Canaletas, sumideros y desagües. Retira hojas, tierra y residuos de los puntos accesibles y verifica que el agua pueda circular sin desbordarse. Comprueba que la descarga no se dirija hacia instalaciones eléctricas, viviendas vecinas o zonas de paso. Si hay atoros recurrentes o el agua retorna por los desagües, solicita una revisión técnica con urgencia. Instalaciones eléctricas. Observa si existen cables expuestos, tomacorrientes flojos o señales de humedad cerca de enchufes y tableros. Estos problemas deben ser evaluados por un electricista calificado. Reubica extensiones y equipos que estén en el suelo o cerca de posibles ingresos de agua, e identifica el interruptor general. Si el agua alcanza la instalación eléctrica, no ingreses a la zona ni manipules interruptores desde una superficie mojada. Paredes, muros y elementos exteriores. Presta atención a grietas nuevas o que hayan crecido, abultamientos, inclinaciones y desprendimientos. La humedad persistente también merece revisión, especialmente si viene acompañada de deterioro del material. Evita cubrir estos signos solo con pintura o resanes, solicita una evaluación profesional y mantén a las personas alejadas de elementos que puedan caer. Puertas, escaleras y rutas de salida. Comprueba que las puertas abran con facilidad y que los pasillos y escaleras estén libres de cajas, muebles o materiales. Revisa la firmeza de los pasamanos y corrige superficies que puedan ser resbalosas con el agua. Acuerda con tu familia cómo salir y quién apoyará a niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida si es necesario evacuar.

“Limpiar una canaleta o reparar una filtración ayuda a reducir problemas dentro de casa, pero no elimina el peligro de vivir en una zona expuesta a inundaciones o huaicos. Si las autoridades indican evacuar, la prioridad es salir a tiempo. Ninguna reparación doméstica reemplaza esa decisión”, enfatiza el experto.

Además de revisar la vivienda, es importante conocer las rutas de evacuación y zonas seguras definidas por las autoridades locales, preparar la mochila de emergencia y mantener los documentos esenciales protegidos del agua. Conversar estas medidas en familia permite que cada integrante sepa cómo actuar antes de que se presente una emergencia.

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