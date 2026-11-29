El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) alertó sobre un escenario climático de riesgo para Arequipa debido a la continuidad del fenómeno de El Niño. La jefa nacional, Grinia Ávalos Roldán, informó que las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal y que no se descarta la activación de quebradas y torrenteras durante la próxima temporada de lluvias.

La funcionaria explicó que las proyecciones climáticas muestran un comportamiento diferenciado en la región. Mientras las zonas medias y bajas registrarían lluvias por encima de lo habitual, en las áreas altas podrían presentarse precipitaciones entre normales y deficitarias, situación que obliga a reforzar las medidas de prevención y gestión del riesgo.

Lluvias y altas temperaturas marcarán el verano

Roldán señaló que Arequipa continuará registrando condiciones cálidas durante diciembre y los primeros meses del próximo año. Según indicó, las temperaturas, que recientemente superaron los 30 grados, se mantendrían por encima de los valores habituales debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

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La especialista recordó que los pronósticos nacionales prevén que este fenómeno se prolongue al menos hasta el otoño del próximo año. Sin embargo, precisó que la principal preocupación se centra en el comportamiento de las lluvias y los posibles impactos que estas puedan generar en las zonas más vulnerables.

Asimismo, señaló que desde diciembre se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la parte media y baja de la región. No obstante, aclaró que ello no implica necesariamente la activación de torrenteras, aunque advirtió que podrían registrarse lluvias intensas que exigirán una vigilancia permanente.

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Senamhi no descarta otra activación de la torrentera Chullo

Durante el IX Foro Nacional de Perspectivas Climáticas “Anticipando los desafíos climáticos en el contexto del Fenómeno El Niño 2026-2027”, la titular del Senamhi advirtió que existe la posibilidad de que se registren eventos similares al ocurrido este año en la torrentera Chullo, por lo que remarcó la importancia de reforzar las acciones de prevención y gestión del riesgo ante la próxima temporada de lluvias.

“No lo descartamos. Es probable, porque además las condiciones del mar están más cálidas respecto a febrero, cuando se produjo esa activación”, sostuvo.

La funcionaria presentó además los resultados de una investigación realizada tras el evento ocurrido en Arequipa, la cual determinó que la activación de la torrentera Chullo fue provocada por una lluvia excepcional que alcanzó los 40 litros de agua por metro cuadrado en menos de una hora. Este volumen de precipitación generó una respuesta repentina y de gran magnitud de la quebrada. Ante este escenario, exhortó a las autoridades y a la población a mantenerse alertas y fortalecer las medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a lluvias intensas.

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