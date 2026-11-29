Los candidatos al Gobierno Regional Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, de la alianza electoral ASI-JP, y Eduardo Quispe Pandia, de Ahora Nación, confrontarán hoy sus propuestas en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a la Segunda Elección Regional 2026.

La actividad se desarrollará desde las 18:00 horas en el auditorio de Educación Continua de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y será transmitida por diversos medios y plataformas digitales, para que la población conozca los planteamientos de ambos postulantes antes de acudir a las urnas.

Según el organismo electoral, el debate constará de cinco bloques temáticos y cada candidato dispondrá de un total de 27 minutos de participación.

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En el primer bloque, los aspirantes explicarán qué acciones ejecutarían en los primeros cien días de una eventual gestión. Luego abordarán sus propuestas de desarrollo social y económico para la región.

Uno de los momentos más esperados será el tercer bloque, en el que responderán preguntas de la ciudadanía en el marco de la campaña «La juventud elige», impulsada por el JNE para fortalecer la participación democrática.