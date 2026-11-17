El candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa, presentó a los integrantes de su equipo técnico, de cara a la segunda vuelta electoral. Durante la exposición, sostuvo que la conformación del grupo responde a convocatorias abiertas realizadas durante las últimas semanas y afirmó que una eventual gestión regional estará integrada por profesionales seleccionados. Estos serán escogidos por su experiencia y capacidades, descartando criterios políticos para la designación de cargos, según aseguró.

La propuesta busca mostrar a la población la hoja de ruta que pretende ejecutar durante los próximos cuatro años. En esa línea, aseguró que su equipo trabajará sobre la base del plan de gobierno y que uno de sus compromisos será impulsar proyectos para las 109 jurisdicciones de la región, respetando las particularidades culturales y sociales de cada distrito.

Promete incrementar presupuesto y destrabar obras

Durante la presentación, Huisa sostuvo que buscará incrementar los recursos económicos disponibles para la región. Según afirmó, Arequipa recauda actualmente entre S/ 700 millones y S/ 1.000 millones anuales, monto que aseguró buscará duplicar mediante mecanismos de gestión propios y sin depender exclusivamente de recursos provenientes del Gobierno Nacional.

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Asimismo, anunció que una de las primeras acciones de una eventual gestión será revisar los proyectos regionales que permanecen paralizados o presentan dificultades de ejecución. En ese sentido, afirmó que durante los dos primeros meses evaluará la resolución de contratos en obras con problemas y planteó reiniciarlas posteriormente mediante saldos de obra y otros mecanismos de ejecución.

Incorpora a excandidatos y defiende convocatoria abierta

Consultado por la incorporación de ex candidatos dentro de su equipo técnico, tales como Carlos Andrade y José Miguel Briones, Huisa señaló que la convocatoria estuvo abierta a profesionales y jóvenes interesados en participar en la elaboración de propuestas para la región. Sostuvo que la selección se realizó considerando la voluntad de trabajo y las capacidades técnicas de los participantes, independientemente de su participación política previa.

Huisa afirmó que los principales problemas identificados por su equipo se concentran en los sectores salud y educación. Respecto al sistema sanitario regional, sostuvo que existen deficiencias en la distribución del personal, problemas de gestión presupuestal y limitaciones en la atención de postas médicas, centros de salud y hospitales.

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Por ello, anunció que plantea una reestructuración del sector salud para garantizar una mayor cobertura de atención. Por ello manifestó que incluirá el funcionamiento permanente de establecimientos en distintas localidades y una mejora en la dotación de equipamiento e insumos médicos. Además, atribuyó parte de los problemas actuales a la gestión del Gobierno Regional y cuestionó el desempeño de las actuales autoridades regionales.

Reivindica su gestión en Majes y cuestiona ataques de campaña

Durante la actividad, el candidato también defendió los resultados obtenidos durante su paso por la Municipalidad Distrital de Majes. Según indicó, dejó 44 obras ejecutadas con una inversión aproximada de S/ 440 millones y aseguró que la ejecución presupuestal, al término de su gestión, superaba el 90 %.

Asimismo, cuestionó algunas estrategias utilizadas por sus adversarios en la campaña de segunda vuelta. Sin mencionar directamente a algún contendor, criticó el uso de redes sociales y la participación de creadores de contenido externos para desacreditar su candidatura, afirmando que parte de los cuestionamientos buscan presentar una imagen que no corresponde a su trayectoria política.

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