La presentación oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional de Lima será gratuita; sin embargo, los asistentes deberán registrarse previamente mediante la plataforma Joinnus y contar con un código QR para ingresar al recinto, donde también se verificará el DNI. Así lo anunció el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, al confirmar que el evento se realizará el domingo 22 de noviembre, desde las 4:00 de la tarde.

El dirigente explicó que el Ministerio de Cultura cedió gratuitamente el uso del Estadio Nacional a la Federación, mediante un convenio suscrito el último viernes. Precisó que el procedimiento se realizó a través de esta entidad debido a que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no podía entregar directamente el recinto a una organización privada. Asimismo, señaló que la gratuidad del espacio establece que los organizadores tampoco pueden cobrar por el ingreso del público.

Respecto al registro, Quispe Huaracha indicó que la inscripción estará habilitada a través de la página web de Joinnus y permitirá obtener un código QR, que será solicitado junto con el documento nacional de identidad al momento del ingreso. Según explicó, esta medida busca controlar el acceso y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad.

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La presentación se desarrollará entre las 4:00 y las 7:00 de la noche e incluirá una representación teatral sobre la evolución histórica de la festividad, desde el periodo virreinal y la imposición de la religión católica hasta el encuentro con las expresiones culturales de los pueblos quechuas y aimaras. Posteriormente, se presentarán danzas autóctonas, de trajes de luces y mestizas.

En cuanto a la participación de los conjuntos, el presidente de la Federación aclaró que no estarán presentes individualmente las 104 agrupaciones de Puno. Explicó que las morenadas, diabladas, caporales y los conjuntos de sikuris se organizarán en bloques representativos, con participación de sus filiales en la ciudad de Lima, para mostrar la diversidad de expresiones culturales de la festividad.

Sobre el traslado de los danzarines, precisó que cada conjunto viene gestionando sus propios pasajes y viáticos. La Federación, por su parte, buscará el apoyo de empresas privadas para cubrir la alimentación y los refrigerios de los participantes durante la jornada. Añadió que la organización también ha avanzado en la coordinación de la iluminación, los equipos de sonido y las pantallas que se utilizarán en el Estadio Nacional.

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Finalmente, Quispe Huaracha informó que no se realizará el tradicional pasacalle por las calles céntricas de Lima ni una visita al Congreso en el marco de esta presentación, debido a que los esfuerzos están concentrados en el evento del Estadio Nacional. No obstante, anunció que el jueves 26 de noviembre se desarrollará una actividad en el Congreso por el undécimo aniversario de la declaración de la Festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.