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Sismo de magnitud 3.4 se registró durante la madrugada en Lampa, Puno

El movimiento ocurrió a las 4:11 de la madrugada y registró intensidad II; otro temblor de magnitud 3.8 se reportó en Áncash

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 16/11/2026
Sismo de magnitud 3.4

Sismo en Puno alcanzó magnitud 3.4 a 19 kilómetros de Santa Lucía, Lampa, informó el IGP; el temblor tuvo 10 kilómetros de profundidad

Foto: Difusión

Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 4:11 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre, a 19 kilómetros al suroeste de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y alcanzó una intensidad de II en la escala de Mercalli modificada, que corresponde a una percepción leve del temblor, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis).

Otro movimiento se registró en Áncash

Minutos después, a las 4:33 de la madrugada, se reportó otro sismo de magnitud 3.8, cuyo epicentro se ubicó a 81 kilómetros al suroeste de Huarmey, en la región Áncash.

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Este segundo movimiento tuvo una profundidad de 28 kilómetros y también alcanzó una intensidad de II en la escala de Mercalli modificada, de acuerdo con la información difundida por el IGP.

Los reportes oficiales de ambos movimientos no incluyen información sobre daños personales ni materiales, por lo que no se cuenta con reportes de afectaciones asociados a estos temblores en la información proporcionada.

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