Puno: advierten que quemas de pastizales provocan incendios forestales

Las quemas de pastos naturales y pajonales están detrás de gran parte de los incendios forestales registrados en la provincia de Puno, advirtió Lipman Escobar Vera, subgerente de Defensa Civil de la municipalidad provincial, quien pidió evitar estas prácticas para prevenir nuevos incendios.

El funcionario explicó que el fuego puede extenderse rápidamente cuando hay viento, calor y fuerte radiación solar, especialmente durante la quema de vegetación seca, por lo que una actividad que parece controlable puede convertirse en una emergencia peligrosa.

Recomiendan no acercarse a las llamas

Ante un incendio, Escobar recomendó a la población proteger su vida y no intentar apagar el fuego cuando las llamas alcanzan gran altura, además de solicitar apoyo de los bomberos y del personal capacitado para atender estas emergencias.

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«Cuando la lengua de fuego supera la estatura de una persona, es imposible controlarla y se pone en riesgo la integridad física», advirtió el subgerente, quien insistió en que los ciudadanos no deben exponerse al intentar controlar un incendio que ya está fuera de control.

El fuego también afecta a los animales

Los incendios no solo destruyen pastizales, también afectan a los animales silvestres que viven y buscan alimento en esas zonas, pues al quemarse la vegetación pierden sus espacios de refugio y quedan expuestos a otros peligros.

«He encontrado bastantes perdices en zonas quemadas; eso quiere decir que han perdido su hábitat y han quedado vulnerables», señaló Escobar, al alertar sobre los daños que estas quemas provocan en la fauna silvestre de la provincia.