Puno: 13 provincias están en nivel naranja por posible activación de quebradas

Las 13 provincias de Puno están en nivel naranja ante la posibilidad de activación de quebradas, según el Boletín Informativo N.° 220-2026-INDECI/COEN, que incluye a Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.

El aviso considera que existe una posibilidad fuerte de activación de quebradas en las provincias señaladas, de acuerdo con la leyenda de niveles de peligro que aparece en el boletín difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La alerta tiene vigencia de 24 horas, desde la 1:00 p. m. del domingo 15 de noviembre hasta la 1:00 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026, por lo que corresponde prestar atención a las condiciones señaladas durante ese periodo.

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Alerta ante posible activación de quebradas

El boletín presenta un mapa de zonas expuestas en el país y una relación de departamentos y provincias comprendidas en el aviso, entre ellos Puno, cuyo indicador aparece en color naranja.

Este nivel representa una posibilidad fuerte de activación de quebradas, por lo que la población debe mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y evitar exponerse en zonas cercanas a quebradas o cauces cuando se presenten condiciones peligrosas.

El documento corresponde a un aviso de corto plazo y advierte sobre una posible activación, no sobre quebradas que ya se encuentren activadas, por lo que se debe seguir la información oficial durante el periodo de vigencia.