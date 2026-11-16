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Combi se despista y termina en medio del río, tripulantes salvaron de milagro

El vehículo dio varias vueltas de campana y quedó parcialmente sumergido; la Policía llegó al sector para investigar el accidente

Ivan Coari
Ivan Coari 16/11/2026
Combi se despista y termina en medio del río

Despiste de combi dejó una unidad Nissan destruida en el río, en la vía Lampa-Juliaca; dos jóvenes habrían resultado afectados

Foto: CPR

Un violento despiste terminó con una combi prácticamente destrozada dentro del río, luego de dar varias vueltas de campana en el sector Lugar Toma, en la carretera Lampa-Juliaca, donde la mañana de este domingo fue hallado el vehículo Nissan de placa Z1E-808, que se desplazaba desde Juliaca hacia la provincia de Lampa.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la unidad habría invadido el carril contrario, atravesó la zona de señalización y arrasó con varios postes y estructuras de protección antes de salir de la carretera, dar múltiples vueltas de campana y terminar parcialmente sumergida en el río.

El vehículo quedó con la parte delantera completamente aplastada y en el lugar se observaron abundantes manchas de sangre, además de sacos y otros objetos en su interior, sin embargo, tras el accidente el vehículo fue abandonado, ninguno de los ocupantes se encontraba dentro de la unidad.

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Según testigos dos jóvenes habrían viajado en la combi, aunque no se logró confirmar sus identidades ni su estado de salud, algunas personas indicaron que los ocupantes habrían sido trasladados hacia la provincia de Lampa para recibir atención.

La situación generó preocupación debido a que el nivel del río continuaba aumentando por las lluvias registradas en las zonas altas, mientras la unidad permanecía dentro del cauce, asimismo, se solicitó la intervención de las autoridades para atender la emergencia y verificar las condiciones de los afectados.

Finalmente, efectivos de la Policía Nacional llegaron al sector Lugar Toma para tomar conocimiento del accidente, mientras se pidió a los familiares de los ocupantes y propietarios del vehículo acercarse para conocer lo ocurrido, las causas del despiste todavía deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

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