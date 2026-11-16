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Municipalidad de Puno prepara transferencia de gestión para diciembre

Las autoridades electas deberán acreditar sus equipos ante el JNE y conformar una comisión para garantizar la continuidad de los servicios municipales

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 16/11/2026
Municipalidad puno

Transferencia municipal de Puno avanza con 19 áreas y once sistemas administrativos; Ricardo Álvarez asegura que concluirá antes del 31 de diciembre

Foto: Difusión

La Municipalidad Provincial de Puno avanza con el proceso de transferencia de gestión que deberá concluir antes del 31 de diciembre, según informó el gerente municipal, Ricardo Álvarez González, quien aseguró que se están cumpliendo los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.

El funcionario explicó que desde agosto trabaja un equipo técnico municipal integrado por representantes de 19 áreas de la comuna y la Gerencia Municipal, mientras que en octubre se registró información de los once sistemas administrativos, con datos actualizados al 30 de septiembre.

«La transferencia tiene etapas, plazos, procedimientos y responsables», señaló Álvarez, al precisar que el cambio de gestión no se realiza de manera improvisada, sino mediante pasos establecidos que deben cumplir las autoridades salientes y entrantes.

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Autoridades electas deberán acreditar sus equipos

Sobre los siguientes pasos, indicó que las autoridades electas deberán acreditar a sus representantes técnicos dentro de los tres días posteriores a su acreditación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones.

Una vez cumplido ese requisito, los equipos de ambas gestiones tendrán cinco días para conformar la comisión encargada de completar el proceso, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios municipales durante el cambio de autoridades.

Municipalidad prepara respuesta ante posibles emergencias

Álvarez también señaló que la gestión saliente debe dejar medidas preparadas para enfrentar posibles efectos del fenómeno El Niño, por lo que la municipalidad trabaja en planes y recursos destinados a responder ante eventuales emergencias.

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«No sería correcto dejar problemas a una autoridad que asumirá en enero sin presupuestos ni actividades que permitan responder ante estos fenómenos naturales», sostuvo el gerente, quien indicó que la comuna viene programando recursos para que la próxima gestión pueda atender estas situaciones.

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