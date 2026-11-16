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Puno: 13 provincias tienen aviso de lluvias para este 15 y 16 de noviembre

El aviso contempla descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nieve en zonas altas de la sierra centro y sur

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 16/11/2026
lluvias

Lluvias en Puno: INDECI incluye a las 13 provincias en nivel naranja y pronostica precipitaciones moderadas durante 24 horas

Foto: Difusión

Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo están comprendidas en el aviso por lluvias emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para este domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

El Boletín Informativo N.° 318-2026-INDECI/COEN coloca a las 13 provincias puneñas en nivel naranja, que representa un pronóstico de precipitaciones acumuladas de intensidad moderada durante un periodo de 24 horas.

El aviso tiene vigencia de 24 horas, desde la 1:00 p. m. del domingo 15 hasta la 1:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, según el documento difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

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¿Qué condiciones se esperan en la sierra?

En la sierra norte se pronostican lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en la sierra centro y sur se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El boletín también advierte la posible caída de nieve sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar y granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros, condiciones que deben ser consideradas en las zonas altas.

En el caso de Puno, el aviso mantiene a las provincias en nivel amarillo, por lo que el pronóstico corresponde a lluvias moderadas y no a los niveles naranja o rojo que representan precipitaciones más intensas, de acuerdo con la escala del documento.

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