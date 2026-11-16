Incendio intencional arrasa dos viviendas en La Rinconada

Dos viviendas de varias habitaciones quedaron completamente destruidas por un incendio registrado la madrugada de este domingo 15 de noviembre, en la urbanización 3 de Mayo, del centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, donde los vecinos tuvieron que unir esfuerzos para controlar las llamas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:52 horas, en un inmueble ubicado en el jirón Colombia, entre la avenida Principal, donde, según la denuncia pública de la población, un sujeto vestido con mameluco y el rostro cubierto con una prenda ingresó al segundo piso y habría provocado el fuego intencionalmente.

Dentro de la vivienda se encontraba una joven que trabajaba como cuidadora del inmueble, quien afortunadamente logró salir ilesa, mientras que los propietarios no estaban en el domicilio al momento del ataque, las llamas consumieron las habitaciones y dejaron cuantiosos daños materiales.

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Ante la gravedad del hecho, los vecinos denunciaron públicamente un presunto incendio intencional y señalaron que las autoridades policiales ya fueron informadas, por lo que solicitaron la colaboración de la población para identificar al sujeto que habría provocado este atentado.

Asimismo, los propietarios anunciaron que ofrecen una recompensa a quienes proporcionen información veraz y útil que permita identificar y ubicar al responsable, los datos pueden comunicarse directamente a la Comisaría de la PNP de La Rinconada, con garantía de reserva de identidad.

Mientras tanto, la población expresó su preocupación por este hecho y pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido, al advertir que no pueden permitir que actos de violencia e inseguridad pongan en riesgo a las familias de La Rinconada.