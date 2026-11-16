San Román: Vecinos de San Santiago denuncian olores fétidos y peleas por presencia de locales nocturnos

Botellas de licor, basura, olores insoportables a orines y peleas callejeras forman parte del panorama que soportan a diario los vecinos de la urbanización San Santiago, en Juliaca, donde la primera cuadra del jirón Obelisco se ha convertido en un foco de inseguridad, a pocos pasos del terminal terrestre.

Delia Coaquira Justo, presidenta de la urbanización, denunció que entre ocho y diez locales nocturnos funcionan a un costado del terminal, cuyos clientes dejarían botellas y residuos en plena vía pública, además de generar malos olores que afectan a los vecinos y proyectan una pésima imagen ante los turistas.

La dirigente sostuvo que desde hace varios años exigen la intervención de la Municipalidad Provincial de San Román y otras autoridades, sin obtener respuestas concretas, mientras las noches se tornan cada vez más peligrosas por las grescas callejeras y la presencia constante de personas en estado de ebriedad.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Durante el día, el jirón Obelisco amanece con desperdicios y olores a licor y orines, mientras que por las noches se vuelve intransitable por el movimiento de personas que entran y salen de estos establecimientos, situación que, según los vecinos, deteriora la tranquilidad del sector.

Coaquira cuestionó la gestión del alcalde provincial Oscar Cáceres Rodríguez, al señalar que no habría frenado la expansión de estos negocios, sino que los locales nocturnos habrían aumentado de manera alarmante, pese a los constantes reclamos de la población.

La preocupación también alcanza a los propios denunciantes, quienes aseguran que reciben amenazas de los propietarios de estos establecimientos y temen que sus reclamos sigan sin respuesta, por ello exigieron que la próxima autoridad municipal tome medidas frente a un problema que, según advierten, continúa agravándose en una de las principales zonas de llegada de visitantes a Juliaca.