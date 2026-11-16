Puno siembra 279 579 alevinos de mauri para recuperar especie nativa

Un total de 279 579 alevinos de mauri fueron sembrados en cinco sectores de la región Puno entre el 16 y el 29 de octubre de 2026, como parte de una iniciativa para recuperar las poblaciones naturales de esta especie nativa.
La actividad fue impulsada por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), mediante un convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), y contó con la participación de organizaciones de pescadores artesanales.
El repoblamiento busca contribuir a la conservación de la biodiversidad acuática y recuperar la presencia del mauri (Trichomycterus dispar) en distintos cuerpos de agua de la región.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Siembra de alevinos en el lago Titicaca
En el lago Titicaca, específicamente en el sector Litoral Barco, península de Chucuito, se sembraron 52 579 ejemplares, mientras que en la localidad de Chimu se liberaron otros 51 000 alevinos.
Por su parte, en el lago Arapa, localidad de Santa Clara, distrito de Arapa, se sembraron 52 000 ejemplares de esta especie nativa, como parte de las jornadas desarrolladas durante octubre.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Otra cantidad de 52 000 alevinos fue entregada en la comunidad de San Cristóbal de Caminacoya, distrito de Chupa, provincia de Azángaro, donde también se desarrollaron acciones de repoblamiento.
Laguna de Umayo recibió más ejemplares
La jornada de mayor cantidad se realizó en la comunidad de Arboleda, distrito de Tiquillaca, provincia de Puno, donde se sembraron 72 000 alevinos en la laguna de Umayo, con participación de la organización de pescadores Pachacútec.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
El director ejecutivo del PEBLT, Aduvire Ramos, señaló que estas acciones buscan recuperar las poblaciones naturales del mauri, mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y proteger la biodiversidad del sistema hídrico del lago Titicaca.
El funcionario también destacó que el repoblamiento representa un aporte a la seguridad alimentaria y al sostenimiento de la pesca artesanal, actividad de la que dependen numerosas familias puneñas, mientras las instituciones participantes plantearon continuar el trabajo conjunto con los pescadores para cuidar los ejemplares sembrados.
PUBLICIDAD
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+