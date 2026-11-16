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Feria del Libro Puno Lee 2026 reunirá a escritores e historiadores de la región

La delegación de San Román presentará dos publicaciones sobre la historia y el desarrollo de Juliaca durante dos días de actividades culturales

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 16/11/2026
Feria Internacional del Libro Puno Lee 2026

Puno Lee 2026 reunirá escritores e historiadores del 16 al 29 de noviembre, con cinco representantes de Juliaca y presentaciones de libros

Foto: JAC

La Feria Internacional del Libro “Puno Lee 2026” se realizará del 16 al 29 de noviembre en la ciudad de Puno, con la participación de escritores e historiadores de la región de Puno, quienes presentarán publicaciones, participarán en conversatorios y compartirán parte de la producción literaria e histórica de esta ciudad durante dos semanas de actividades culturales.

El historiador, René Calsina informó que una delegación de cinco representantes de Juliaca participará durante dos días en el evento, con una mesa especial dedicada a la historia y el desarrollo de la provincia de San Román.

Entre las actividades principales se encuentra la presentación de dos publicaciones: Temas históricos de Juliaca, del profesor e historiador Hugo Apaza Quispe, y Rastros y Rostros de Juliaca, escrito por el propio René Calsin.

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Escritores llevarán su producción literaria

El docente destacó la importancia de estos espacios para promover la lectura entre las nuevas generaciones y permitir que escritores y gestores culturales compartan sus publicaciones, investigaciones y trabajos desarrollados durante el año.

Asimismo, explicó que las ferias del libro permiten acercar a la población tanto a las publicaciones físicas como a los formatos digitales, aunque consideró que el libro sigue siendo fundamental para fomentar el hábito de la lectura.

Finalmente, invitó a la población a participar en las presentaciones, conversatorios y demás actividades programadas durante las dos semanas de la feria, donde diversos escritores oriundos de la región altiplánica expondrán parte de su producción cultural y literaria.

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