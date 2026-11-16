Muestras de sangre, jeringas y otros presuntos residuos hospitalarios fueron abandonados frente a la institución educativa primaria Mariano Núñez de Juliaca, exponiendo potencialmente a los escolares al contacto con materiales que podrían representar un riesgo para su salud. El hallazgo generó alarma entre los padres de familia y trabajadores del plantel, quienes tuvieron que colocar vallas de seguridad para evitar que los menores se acercaran.

El hecho fue advertido aproximadamente a las 6:45 de la mañana, cuando el personal de la institución educativa se disponía a abrir el plantel, ubicado en el jirón Lima. Posteriormente, agentes de Serenazgo municipal llegaron al lugar tras recibir la alerta y constataron la presencia de estos materiales. Uno de los serenos señaló que aparentemente se trataría de muestras de sangre, jeringas y material inyectable, aunque no se había confirmado su procedencia ni su naturaleza.

El director de la institución educativa primaria Mariano Núñez, Aníbal Adelo Llanque Chambi, expresó su preocupación porque los residuos fueron dejados en las puertas del plantel, precisamente en una zona por donde transitan los estudiantes. Indicó que desde las primeras horas de la mañana solicitó la intervención de las autoridades para que procedieran con el recojo de los materiales; sin embargo, hasta cerca de las 9:00 a. m. todavía no se habían presentado para atender la situación.

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Asimismo, el director manifestó que buscó información en establecimientos de salud de la zona del Cono Sur, pero no consiguió identificar la procedencia de los residuos. También señaló que se buscarían imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a la persona o personas que abandonaron estos materiales. En tanto, un trabajador del plantel consideró que podrían proceder de algún laboratorio, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada.

Los padres de familia expresaron su temor por el peligro que representa el abandono de estos materiales cerca de los estudiantes y pidieron la intervención de las autoridades sanitarias. El caso exige determinar la procedencia de los residuos, establecer quiénes los dejaron en el lugar y garantizar su recojo y disposición adecuada, a fin de evitar que una situación similar vuelva a poner en riesgo a la comunidad educativa.