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Senamhi alerta por incremento de temperaturas diurnas en 13 provincias de Puno

El aviso meteorológico contempla niveles de peligro moderado a fuerte durante cuatro días consecutivos

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 16/11/2026
Senamhi alerta por incremento de temperaturas

Senamhi advierte que las temperaturas diurnas aumentarán en las 13 provincias de Puno del 17 al 20 de noviembre

Foto: Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre un incremento de temperaturas durante el día en las 13 provincias de Puno, entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre, con niveles de peligro moderado a fuerte.

El aviso meteorológico número 471 advierte que el aumento del calor se presentará durante cuatro días consecutivos en el altiplano, según los mapas técnicos difundidos por la institución, adscrita al Ministerio del Ambiente.

Estas provincias están bajo alerta

En la zona norte de la región, las provincias de Azángaro, Carabaya y Lampa, además de Melgar y San Antonio de Putina, registrarán temperaturas diurnas elevadas durante el periodo de vigencia del aviso.

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La advertencia también comprende a San Román, Huancané y Moho, donde el Senamhi prevé que el calor se mantenga durante las jornadas señaladas en su pronóstico.

En la zona sur, el reporte incluye a las provincias de Puno, Chucuito y El Collao, además de Yunguyo, que también estarán comprendidas en la alerta por el incremento de las temperaturas durante el día.

Aviso estará vigente hasta el viernes

El organismo meteorológico informó que el aviso zonal número 113 tendrá vigencia desde el martes 17 de noviembre hasta el viernes 20, periodo en el que se mantendrán los niveles de alerta moderado a fuerte.

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El Senamhi coordina la difusión de estas alertas meteorológicas con la iniciativa Perú Responde, para mantener informadas a las familias y a los productores de las distintas provincias de la región.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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