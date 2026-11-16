Juliaca: cinco sujetos armados habrían asaltado una vivienda en San Adrián

Cinco sujetos presuntamente armados habrían asaltado una vivienda en la urbanización San Adrián, ubicada en la zona de salida a Pampa, en Juliaca, durante la mañana de este lunes 16 de noviembre, aproximadamente a las 6:50 horas.

Según el relato de los propietarios, los cinco individuos ingresaron al domicilio y se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y una computadora portátil, antes de abandonar el lugar.

Sospechosos escaparon en dos vehículos.

Tras cometer el presunto robo, los sujetos habrían escapado en dos vehículos, de acuerdo con la información proporcionada por los afectados, aunque no se precisaron las características de las unidades ni la dirección que tomaron.

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El hecho generó preocupación entre los vecinos de la urbanización, quienes esperan que la Policía Nacional intervenga para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el monto de dinero sustraído ni el valor de los equipos electrónicos, tampoco se conocen detalles sobre posibles personas heridas durante el asalto.

Los propietarios esperan que las investigaciones policiales permitan identificar a los sospechosos y recuperar los bienes sustraídos, mientras los vecinos piden mayor atención frente a los hechos de inseguridad en esta zona de Juliaca.